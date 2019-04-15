هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 05:29 م

السنة النار تتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 نيسان/ابريل 2019

تحدثت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو مساء الاثنين عن "حريق رهيب" اندلع في سقف كاتدرائية نوتردام، احد اشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية.

وكتبت رئيسة البلدية على تويتر "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيران".

وفي وقت سابق، افادت فرق الاطفاء ان الحريق "مرتبط على الارجح" باعمال ترميم الصرح الشهير، فيما قال متحدث باسم الكاتدرائية انه اندلع قرابة الساعة 16,50 ت غ.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان السنة النيران تلتهم جزءا من سقف المبنى.

ويزور الكاتدرائية نحو 13 مليون سائح كل عام.

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحريق بأنه "فظيع" واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق.

وكتب على موقع تويتر "أنه أمر فظيع للغاية مشاهدة النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام طائرات مكافحة الحرائق لإخمادها. يجب التصرف بسرعة".

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