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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 03:10 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:10

مشهد عام من الجو لواشنطن في 4 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)