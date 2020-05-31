هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2020 04:42 ص

الرئيس الموقتة لبوليفيا جانين أنييز في لاباز في 28 كانون الثاني/يناير 2020

أقالت الرئيسة البوليفية بالوكالة جانين أنييز السبت وزير استغلال المناجم فرناندو فاسكيز بعد إدلائه بتصريحات وصفت بالعنصرية ضد حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الذي ينتمي إلى السكان الأصليين.

وكتبت الرئيسة اليمينية في تغريدة على تويتر "بصفتي رئيسة قررت إقالة الوزير فاسكيز بسبب تصريحاته العنصرية". وأضافت "في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن "بوليفيا عائلة كلنا متساوون في داخلها".

وكان فاسكيز الذي تولى مناصب عديدة في عهد موراليس، نفى اي علاقة له بحزب الرئيس السابق "الحركة باتجاه الاشتراكية" لأنه "يتسم بصفات خاصة محددة تتعلق بهويته"، على حد قوله.

وأوضح "عيناي خضراوان وشعري أشعث وأنا أبيض (...) صفاتي هذه تجعلني غير متجانس مع بقية الأشخاص في الحركة باتجاه الاشتراكية".

وأدلى فاسكيز بتصريحاته لإذاعة فيديس المحلية في بوتوسي منطقة المناجم التي ينتمي معظم سكانها لآتنية الكويشوا ويتحدر منها.

وأثارت تصريحاته استياء ممثلي الحزب في البرلمان حيث يشكلون أغلبية. وقد طالبوا الرئيسة أنييز في بيان "بطرده فورا" لأن "مضمون تصريحاته عنصري وتمييزي".

وفي تغريدة على تويتر، كتب الرئيس السابق إيفو موراليس اللاجئ في الأرجنتين حاليا منذ استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر بعد حوالى 14 عاما في السلطة "العنصرية جريمة يجب أن نكافحها كمجتمع".

ودافع فاسكيز عن نفسه قائلا أنه كان "يمزح". وقد يلاحق بموجب قانون لمكافحة العنصرية والتمييز أصدرته حكومة موراليس في 2010.

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