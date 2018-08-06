رئيسة تايوان ترفع ميزانية الدفاع إلى 11 مليار دولار وسط تهديدات من الصين
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مروحية قتالية في تايوان(afp_tickers)
قالت رئيسة تايوان تساي انغ-وين الإثنين أنها تسعى الى زيادة الإنفاق على القوات المسلحة مع تدهور العلاقات مع الصين.
وسترفع الرئيسة اقتراحها بزيادة انفاق الدفاع لعام 2019 بنسبة 5,6% لتصل إلى 346 مليار دولار تايواني (11,3 مليار دولار اميركي) أمام البرلمان عقب العطلة الصيفية.
وتعتبر بكين تايوان الديموقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي جزءاً من أراضيها ويجب اعادتها الى حظيرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وصعّدت الصين ضغوطها على تايوان منذ تولي تساي السلطة قبل عامين مع رفض حكومتها الاعتراف بأن الجزيرة هي جزء من "الصين الواحدة".
وأجرت الصين سلسلة من التدريبات الجوية والبحرية من بينها تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان في نيسان/ابريل قال مسؤولون صينيون انها تستهدف "قوى الاستقلال" في تايوان.
وصرحت تساي الاثنين أثناء مشاركتها في مراسم بحرية معلنة خطة الإنفاق على الدفاع "حدثت العديد من التغيرات في المواقف الدولية والإقليمية، ويواجه أمننا القومي المزيد من التهديدات الواضحة والمعقدة".
وسيرتفع انفاق الدفاع بمعدل 18,3 مليار دولار تايواني مقارنة مع 2018 وسيشكل 2,16% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وبلغت ميزانية الدفاع لعام 2018 نحو 327,7 مليار دولار تايواني.
وقالت الرئيسة ان نحو خمس ميزانية الدفاع لعام 2019 ستنفق على مشاريع "الاكتفاء الذاتي في الدفاع".
وترغب تايوان في تعزيز أنظمتها الدفاعية وخصوصاً الغواصات.
ووافقت الولايات المتحدة هذا العام على منح تايوان الرخصة المطلوبة لبيعها تكنولوجيا الغواصات في إطار تحسن العلاقات بين الجانبين.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه إلا أنها لا تزال أقوى حلفائها وأكبر مزوديها بالأسلحة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب