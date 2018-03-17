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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 03:11 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:11

استقالت رئيسة جمهورية جزر موريشيوس امينة غريب فقيم السبت اثر تورطها في فضيحة مالية، بحسب ما اعلن محاميها، بعد ايام من اعلانها رفض التنحي من منصبها.

وقدمت غريب فقيم، السيدة الوحيدة التي تولت هذا المنصب في موريشيوس، استقالتها لما فيه "المصلحة العامة"، بحسب ما اعلن محاميها يوسف محمد، موضحا ان الاستقالة تدخل حيز التنفيذ في 23 اذار/مارس الجاري.

وتعهدت غريب فقيم بالتصدي للاتهامات الموجهة اليها باستخدام بطاقة مصرفية مقدمة من قبل منظمة غير حكومية في مشتريات شخصية تشمل مجوهرات وبضائع فاخرة بقيمة 25 الف يورو على اقل تقدير، بحسب صحيفة "اكسبرس" المحلية.

وكان رئيس الوزراء برافيند جاغنوث اعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ان غريب فقيم وافقت على الاستقالة، وانها ستغادر منصبها في الفترة الممتدة بين الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الارخبيل الاثنين الماضي، وانعقاد الدورة العادية للبرلمان في 27 اذار/مارس الجاري.

الا ان بيانا رئاسيا صدر الاربعاء انتقد بشدة حملة "هجمات وادعاءات كاذبة على مدى اسابيع" واكد ان غريب فقيم تنوي تبرئة ذمتها وانها لن تستقيل.

ورئاسة الجمهورية في موريشيوس منصب فخري الى حد كبير.

وفي 2015 انضمت غريب فقيم وهي عالمة احياء ذات شهرة عالمية، الى "معهد كوكب الارض" ومقره لندن سعيا لتطوير القدارات العلمية في افريقيا.

وقالت الرئاسة ان غريب فقيم تلقت في ايار/مايو 2016 بطاقة ائتمانية من اجل تسديد تكاليف السفر والمشتريات اللوجستية المرتبطة بمنصبها في المعهد، لكنها استخدمتها عرضا لتغطية نفقات غير ذات صلة.

وقالت غريب فقيم انها بلّغت "معهد كوكب الارض" فورا وانها ردت الاموال التي صرفت كما سددت كافة المبالغ المالية التي انفقها المعهد على المهام الموكلة اليها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب