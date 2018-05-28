رئيسة وزراء استكلندا تنتقد "مجانين البريكست"
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رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن وكبير مفاوضي البريكست ميشيل بارنيه(afp_tickers)
هاجمت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الاثنين من وصفتهم ب"مجانين البريكست" بعد ان اجرت محادثات مع مسؤولين من الاتحاد الاوروبي في بروكسل حيث ايدت بقوة بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي الاوروبي والسوق الموحدة بعد البريكست.
وقالت ستورجن ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تجاهلت رأي المناهضين للبريكست، موجهة سلسلة من الانتقادات اللاذعة في تصريحات للصحافيين عقب لقاء كبير مفاوضي البريكست في الاتحاد الاوروبي ميشيل بارنيه.
وقالت ستورجن في مؤتمر صحافي نظمه موقع "بوليتكو" ان "احدى مشاكل الحكومة البريطانية الان هي انها لا تستمع حقا لأي احد باستثناء مجانين البريكست".
واضافت "ولتجنب الشك فإنني اتحدث عن اشخاص مثل (وزير الخارجية) بوريس جونسون".
كما خصت بالانتقاد كذلك النائب جاكوب ريس موغ المؤيد للبريكست ووزير البيئة مايكل غوف.
وقالت ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي، انها "اوضحت بشكل جلي" لبارنيه رغبتها في بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي.
واضافت "هذا هو الخيار الوحيد الموثوق والمستدام للمملكة المتحدة".
وصرحت "المسألة هي ما اذا كانوا سيقرون بذلك الان ام لاحقا" مضيفة انه من المهم للغاية حل مسألة الحدود الايرلندية الشائكة.
وتابعت "رأيي هو أنه اذا أقررنا بذلك الان فقد نبدأ في رؤية بعض التقدم في هذه المحادثات وهذا افضل من الانتظار حتى وقت لاحق".
وحذرت ستورجن من أن اسكتلندا ستواجه مشكلة اذا كان لدى ايرلندا الشمالية قدرة على دخول السوق الموحدة بشكلا افضل من اسكتلندا.
وقالت ان احتمال ذلك "يثير قضايا اضافية لاسكتلندا ولكنني اعتقد انه يثير مجموعة كاملة من القضايا بالنسبة للحكومة البريطانية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب