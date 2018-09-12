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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 06:27 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:27

أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشايس" جيمي ديمون الأربعاء عن قدرته على "هزيمة" الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الانتخابات، لكنه سرعان ما تراجع عن تعليقاته.

وخلال ندوة للإعلان عن برنامج تنمية اقتصادي جديد للمدن في مقر المصرف في نيويورك، سخر ديمون من ذكاء الرئيس الأميركي والمصدر العائلي لثروته.

ووفق محطة سي ان بي سي" قال ديمون "أعتقد أنه بامكاني التغلب على ترامب (...) لأنني قوي مثله، وأنا أذكى منه، يستطيع أن يسدد لي الضربات كيفما يشاء، لكن هذا لن يجدي معي، سأعود فورا لمواجهته".

وأضاف "بالمناسبة هذا النيويوركي الثري كسب ثروته بنفسه في الحقيقة"، لافتا الى انها "لم تكن هدية من والده".

لكن رئيس "جي بي مورغان" المعروف بفظاظته تراجع على الفور عن تعليقاته.

ونقل بيان صادر عن مكتب الإعلام في المصرف عن ديمون قوله "لم يكن يجب أن اقول ذلك. أنا لست مرشحا للرئاسة"، وذلك بعد أقل من ساعة على اذاعة "سي ان بي سي" للتعليقات الأصلية.

وأضاف "هذا يثبت أني لن أكون سياسيا جيدا. أنا أصاب الاحباط لأني أريد من كل الاطراف أن تجتمع للمساعدة في حل المشكلات الكبيرة".

وبالإضافة الى عمله كرئيس ل "جي بي مورغان" أكبر مصرف أميركي من حيث الأصول، يتولى ديمون رئاسة طاولة الأعمال المستديرة وهي مجموعة ضغط في واشنطن تمثل معظم الشركات الأميركية الكبيرة.

وأثنت المجموعة على خطوات ترامب بخفض الضرائب وتقليص الاجراءات الادارية، لكنها انتقدت سياساته حول التجارة والهجرة وتجنبت الانتقاد المباشر للرئيس نفسه.

وكان ديمون قد وصف ال"بيتكوين" العام الماضي بأنها "عملية احتيال"، ثم أعرب لاحقا عن ندمه على هذا التعليق.

كما أنه أثار الاستغراب في تموز/يوليو 2017 عندما قال "أمر محرج الى حد ما أن تكون مواطنا أميركيا تجوب العالم" بسبب الجمود السياسي في الولايات المتحدة.

وأضاف حينها "لقد أصبحنا واحدا من أكثر المجتمعات بيروقراطية ومشاكسة الى حد الإرباك "، متابعا "كان يمكن للنمو أن يكون أقوى لو أننا اتخذنا قرارات ذكية لانهاء الجمود".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب