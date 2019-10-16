هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:40 م

دعا رئيس إقليم كاتالونيا كويم تورا الى "وقف فوري" للمواجهات العنيفة التي اجتاحت برشلونة لليلة الثالثة الأربعاء، معتبرا انها تضر بصورة الحركة الانفصالية.

وقال تورا بعد اشتباك المتظاهرين الغاضبين من سجن اسبانيا لتسعة قادة انفصاليين مع شرطة مكافحة الشغب في العاصمة الكاتالونية "لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع. هذا يجب ان يتوقف فورا. لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب".

وجاءت تصريحات تورا بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نداء مباشرا له لنبذ العنف "بوضوح شديد" بدون أعذار، وهو ما لم يفعله من قبل.

وقال تورا في خطاب تلفزيوني "الاحتجاج يجب أن يكون سلميا".

واضاف "لا يمكننا أن نسمح لمثل هذه المجموعات التي تتسلل وتعمد الى الاستفزاز للاضرار بصورة الحركة التي تضم الملايين من الكاتالونيين".

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