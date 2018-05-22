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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 09:56 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:56

صورة من ارشيف 1 آذار/مارس 2018 لزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو (يسار) والمحامي الايطالي جوزيبي كونتي في روما

يجري الرئيس الايطالي مشاورات الثلاثاء غداة اقتراح زعيمي الحزب المناهض للمؤسسات والحزب اليميني المتطرف اسم المحامي غير المعروف جوزيبي كونتي لمنصب رئيس الوزراء في حكومة ائتلاف شعبوية جديدة.

يستقبل الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو ورئيسة مجلس الشيوخ اليزابيتا البرتي كاسيلاتي بعد طرح اسم كونتي (54 عاما) عليه خلال محادثات في مكتب الرئاسة مع زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو وزعيم حزب الرابطة القومي ماتيو سالفيني.

وكتب لويجي دي مايو على المدونة الرسمية لحركة خمس نجوم "اقترحنا اسم جوزيبي كونتي على رئيس الجمهورية" مساء الاثنين. واضاف "أعتز به لانه يمثل باختصار حركة خمس نجوم".

وأكد سالفيني لاحقا إن كونتي هو خيار حزب الرابطة لرئاسة الحكومة، وذلك في بث فيديو مباشر على فيسبوك لأكثر من مليوني متابع.

وقال سالفيني "كونتي خبير في تبسيط وتقليص الاجراءات البيروقراطية وتنظيم ماكينة الادارة وهو ما يطلبه منا الكثير من الشركات".

تعرف الناس إلى كونتي الخبير في القانون الاداري، للمرة الاولى قبيل الانتخابات العامة في آذار/مارس واقترحه دي مايو لحقيبة وزارية تعنى بتنظيم الاجراءات البيروقراطية التي ترزح تحتها ايطاليا.

- غير معروف -

وكان كل من دي مايو وسالفيني استبعدا في البدء تشكيل حكومة من التكنوقراط بعد إثارة شكوك حول امكانية عقد ائتلاف.

لكن زعيمي الحزبين رفضا أسئلة وجهها صحافيون حول أسباب اختيار شخص غير معروف نسبيا كمرشح لمنصب رئيس الحكومة.

وقال دي مايو لدى مغادرة قصر كويرينالي الرئاسي الاثنين "كان في فريقي. 11 مليون ايطالي صوتوا له" فيما قال سالفيني "جميع رؤساء الوزراء سياسيون".

ولم يكشف ماتاريلا الاثنين ما اذا كان موافقا على خيار الحزبين. وموافقة الرئيس ضرورية قبل طرح حكومة جديدة على البرلمان لنيل الثقة.

واذا حصل كونتي على موافقة ماتاريلا، سيكون عليه تقديم تشكيلته الحكومية للرئيس.

وقال سالفيني "لدينا أفكار واضحة بشأن الوزراء".

في تلك الاثناء يقوم الرئيس بدراسة برنامج الحزبين الذي نال موافقة ساحقة من اعضائهما خلال تصويت علني غير ملزم في نهاية الاسبوع.

- قلق في أسواق المال -

لا يتطرق "عقد حكومة التغيير" المؤلف من 58 صفحة، إلى الخروج المنفرد من منطقة اليورو، بعكس مسودات سابقة تم تسريبها لوسائل الاعلام، لكنه يرفض سياسات التقشف التي فرضت بعد الأزمة المالية ويتضمن مقترحات بتدابير مشددة ازاء الهجرة والامن.

وأقلقت الاجراءات المالية المكلفة في العقد ونبرته المشككة باليورو، أسواق المال كما اقلقها طرح اسم كونتي لرئاسة الوزراء.

واغلقت بورصة ميلانو بتراجع 1,52 بالمئة. وازداد الفارق بين فوائد الاقتراض الايطالية والالمانية على فترة عشر سنوات، 55 نقطة وصولا إلى 186 في اقل من اسبوع.

لكن بحسب استطلاع نشر الاحد في صحيفة لاريبوبليكا، فإن 60 بالمئة من الايطاليين قالوا إنهم يؤيدون حكومة تضم حركة خمس نجوم وحزب الرابطة.

ولا يعرف الكثير عن كونتي باستثناء خبرته الكبيرة في القانون وفي المجال الاكاديمي وبعده عن عالم السياسية. كما أنه المحامي الشخصي لدي مايو.

وظهوره الاول حتى الان امام الشعب الايطالي كان خلال تقديم حركة خمس نجوم قبل الانتخابات فريقها الحكومي وتحدث حينها مطولا عن اصلاحات جذرية للنظام القضائي والغاء اكثر من 400 قانون.

وسيضم كونتي على الارجح دي مايو وسالفيني في فريقه الحكومي. ويطمح زعيم حركة خمس نجوم بحسب تقارير لتولي حقيبة التنمية الاقتصادية فيما يسعى زعيم حزب الرابطة لمنصب وزير الداخلية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب