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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 09:56 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:56

اجرى الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا مشاورات جديدة الثلاثاء قبل ان يقرر ما اذا كان سيعين جوزيبي كونتي المحامي غير المعروف على راس حكومة شعبوية حذرت المفوضية الاوروبية بشأن سياستها المالية.

ولم يرشح شيء من مشاورات اليوم ولا يتوقع اتخاذ قرار قبل الاربعاء.

ونقلت الصحف الايطالية عن مصادر في الرئاسة ان لدى الرئيس شكوكا بشأن استقلال كونتي الذي اقترحته حركة خمس نجوم (حزب مناهض للمؤسسات القائمة) وحزب الرابطة (يمين متطرف).

وفضل الرئيس الايطالي عدم التسرع واستشارة رئيسي مجلس النواب روبيرتو فيكو ومجلس الشيوخ اليزابيتا البيرتي كاسيلاتي قبيل ظهر اليوم، قبل ان يخصص فترة بعد ظهر الثلاثاء لالتزام محدد منذ فترة خارج العاصمة روما.

وعلى كونتي (54 عاما) بالتالي ان يتحلى بالصبر وهو استاذ قانون ومتخصص في القانون المدني والاداري كانت قدمته حركة خمس نجوم قبل الانتخابات كمرشح محتمل لوزارة تكلف "مكافحة البيروقراطية" في الوظيفة العامة.

وولد كونتي في بوي وسيكون ، بحسب الصحافة، في حال تعيينه اول رئيس حكومة ايطالي يتحدر من جنوب البلاد منذ نحو 30 عاما. وقال عنه لويجي دي مايو رئيس كتلة حزب خمس نجوم "انه رجل عصامي وصلب".

من جهته قال ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة ان "كونتي خبير محنك في تبسيط وتقليص الاجراءات البيروقراطية وتنظيم الادارة وهو ما تطلبه منا كثير من شركاتنا".

وبحسب الصحف الايطالية فان الرئيس الايطالي طلب ايضا من حركة خمس نجوم والرابطة ضمانات باحترام الالتزامات الاوروبية والتحالفات الدولية.

وحذرت المفوضية الاوروبية القلقة من البرنامج المشترك لحزبي خمس نجوم والرابطة القائم على نهج مضاد للتقشف، الحكومة الايطالية المقبلة من انزلاقات الميزانية مذكرة بان البلد على لائحة الدول الاكثر مديونية في منطقة اليورو.

وقال نائب رئيس المفوضية المكلف منطقة اليورو فالديس دومبروفسكيس في مقابلة مع صحيفة المانية "بالنسبة الينا من المهم ان تحافظ الحكومة الايطالية الجديدة على التوجه وان تمارس سياسة ميزانية مسؤولة".

-اسئلة بشأن سيرة كونتي-

واستمر قلق الاسواق المالية الثلاثاء لكن بدرجة اقل من الاثنين. وشهدت بورصة ميلانو تراجعا طفيفا عصرا وبقي الفارق بين الفائدتين الايطالية والالمانية على الاقتراض بقياس عشر سنوات، يناهز 180 نقطة اي 50 نقطة اكثر مما كان قبل اسبوع.

ووعد البرنامج المشترك للحزبين الحليفين الذي كشف الجمعة بسد العجز التجاري من خلال سياسة دفع النمو، في وقت اعلن معهد الاحصاء الوطني توقعاته بان ينمو الناتج الاجمالي بنسبة 1,4 بالمئة في 2018، وهي احدى ادنى نسب النمو في منطقة اليورو.

ونص البرنامج على خفض كبير للضرائب وانشاء دخل مواطنة وخفض سن التقاعد في ثاني بلد في العالم في نسبة كبار السن، مقابل تشدد غير مسبوق ضد الفساد وضد المهاجرين وضد المسلمين.

وقال سالفيني مساء الاثنين انه ليس على الشركاء الاوروبيين "ان يقلقوا. ان الحكومة التي سنكون طرفا فيها تريد تنمية واعادة اطلاق ايطاليا في ظل احترام القواعد والالتزامات".

وشدد مايو من جهته "دعونا نبدأ اولا ثم يمكنكم انتقادنا، سيكون ذلك حقكم الاكيد، لكن دعونا نبدأ".

لكن هذه العملية تحيطها تساؤلات بشان سيرة كونتي التي اشير فيها الى دروس "للاتقان في المجال القانوني" في جامعات يالي والسوربون وكامبريدج ونيويورك وكلتشر انستيوت بفيينا، مخصصة فقط لتعلم اللغة الالمانية.

لكن صحيفة نيويورك تايمز تقول ان جامعة نيويورك لم تحتفظ باثر لمرور كونتي بها. وفضلت باقي الجامعات عدم الرد على اسئلة فرانس برس بهذا الصدد بحجة احترام الخصوصية.

وقالت حركة خمس نجوم في بيان ان "وسائل الاعلام الاجنبية والايطالية تركز على شهادات لم يقل كونتي ابدا انه حصل عليها" مضيفة "انه تاكيد جديد انهم خائفون حقا من حكومة التغيير هذه".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب