رئيس الأركان الروسي يلتقي مسؤولا في حلف الأطلسي

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 04:05 م

رئيس الاركان الروسي مصافحا مسؤولا في حلف شمال الاطلسي خلال لقائهما في باكو في 12 كانون الاول/ديسمبر 2018

التقى رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف الاربعاء قائد قوات حلف شمال الاطلسي في اوروبا كورتيس سكاباروتي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وتم اللقاء في باكو عاصمة اذربيجان، ويأتي بعد اسبوع من إنذار وجهه الحلف وواشنطن الى روسيا، أمهلا فيه موسكو ستين يوما لالتزام معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة في 1987، تحت طائلة انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة.

ويتهم الحلف والولايات المتحدة موسكو بانتهاك المعاهدة المذكورة عبر تطوير نظام صاروخي جديد، لكن روسيا تنفي هذا الاتهام.

وأوردت وزارة الدفاع الروسية ان غيراسيموف وسكاباروتي تبادلا خلال لقائهما "الآراء حول الوضع على صعيد الامن الاوروبي والعام".

وأضافت ان غيراسيموف "أكد أن تعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الاطلسي قرب الحدود الروسية لا يساهم في تهدئة التوتر".

كذلك، تبادل الجانبان معلومات حول "الاحداث الاكثر أهمية المقررة في 2019" على غرار التدريبات العسكرية، و"اكدا مصلحة الطرفين في مواصلة الاتصالات"، وفق المصدر نفسه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في 2016 بتعزيز قدرات روسيا على توجيه ضربة نووية وبتطوير الاسلحة، وذلك ردا على تعزيز الحلف الاطلسي انتشاره العسكري على الحدود.

وتباهى بوتين في خطاب امام البرلمان في آذار/مارس بأسلحة جديدة "لا تقهر" طورتها بلاده، ما أثار مخاوف من سباق تسلح جديد مع الولايات المتحدة.

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