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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 08:53 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:53

راية لتنظيم الدولة الاسلامية قرب كركوك في 11 ايلول/سبتمبر 2015 (afp_tickers)