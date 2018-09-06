رئيس الاركان الفرنسي يعتبر أن تنظيم الدولة الاسلامية سيفقد كل سيطرة على الارض "قبل نهاية العام"
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راية لتنظيم الدولة الاسلامية قرب كركوك في 11 ايلول/سبتمبر 2015(afp_tickers)
أكد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر الخميس أمام عدد من الصحافيين أن تنظيم الدولة الإسلامية سينتهي "قبل نهاية العام".
وتوقّع لوكوانتر "نهاية خلافة داعش قبل نهاية العام، على الأرجح قبل نهاية فصل الخريف".
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراض واسعة في سوريا والعراق في 2014، لكنه خسرها خلال السنتين الأخيرتين في مواجهة القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الحكومية، في سوريا، وفي مواجهة القوات الحكومية ودعم من التحالف في العراق.
ولا يزال التنظيم يسيطر على جيب في محافظة دير الزور في شرق سوريا بين نهر الفرات والحدود العراقية، ويتواجد في البادية السورية، وتوجد خلايا له في بعض المناطق الصحراوية والجبلية العراقية الحدودية مع سوريا.
وقال رئيس الأركان الفرنسي "بمجرد سقوط هذه الخلافة عمليا... ستُطرح مشكلة التكوين الجديدة لعملية +العزم التام+ التي نشارك فيها" في إطار عملية "الشمال" الفرنسية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع لوكوانتر "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا، سأحدّ" من عدد العسكريين الفرنسيين المنتشرين في الشرق الاوسط، مضيفا "سأستغل كل فرصة للحد من تبعات هذه العمليات متى لم يعد لها مبرر".
وتنشر فرنسا نحو ألف عسكري في المنطقة في إطار المهمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب