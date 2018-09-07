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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 12:05 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:05

متظاهرون من اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس بشرق المانيا في 27 آب/اغسطس 2018 بعد مقتل ألماني على أيدي شخصين يعتقد إنهما مهاجرين

شكك رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا الجمعة في تقارير عن "مطاردة للأجانب" من جانب متطرفين من النازيين الجدد في مدينة شهدت توترا الشهر الماضي مناقضا بشكل مباشر تصريحات للمستشارة انغيلا ميركل.

وفي تعليقات له على قضية أعادت إشعال النقاش المتعلق بالهجرة قال رئيس الجهاز هانس يورغ-ماسن لصحيفة بيلد إن "ليس لديه أي إثبات على أن تسجيل الفيديو الذي انتشر على الانترنت" والذي يظهر أشخاصا ملامحهم أجنبية يتعرضون لملاحقة أو مطاردة، "حقيقي".

وقال "لدي تشكيك بشأن تقارير إعلامية عن مطاردات من جانب متطرفين يمينيين للاجانب في كيمنتس" المدينة الواقعة في شرق المانيا والتي شهدت العديد من التظاهرات لليمين المتطرف منذ مقتل ألماني على أيدي رجلين يعتقد أنهما من طالبي اللجوء، في اواخر آب/اغسطس.

وقال ماسن "بناء على تقديراتي الحذرة، هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنها كانت معلومات زائفة مقصودة، ربما لتحويل الانتباه عن القتل في كيمنتس".

ونزلت مجموعات متطرفة وآلاف المواطنين إلى الشوارع في الأيام التي تلت حادث الطعن، وكان عدد من المشاركين فيها يطلقون هتافات منددة بالأجانب ويرفعون أيديهم بالتحية النازية المحظورة.

وفي أعمال العنف التي هزت البلاد هاجم غوغاء صحافيين وشرطيين.

وخلال التظاهرة الأولى في 26 آب/اغسطس نشر صحافي مستقل يعمل لأسبوعية دي فيلت المرموقة، تسجيلين مصورين على تويتر يظهران متظاهرين وهم يلاحقون أشخاصا تدل ملامحهم على أنهم أجانب.

وانتشر التسجيلان بشكل واسع على مواقع اخبارية.

- كراهية في الشارع -

قالت الشرطة إن العديد من الأشخاص أفادوا بتعرضهم لهجوم بينهم سوري وبلغاري وأفغاني.

ودان المتحدث باسم المستشارة شتيفان سايبرت في برلين الأحداث في كيمنتس ومنها التقارير عن قيام متظاهرين "بمطاردة" الاجانب.

وميركل نفسها استخدمت العبارة تكرارا في الجدل الحاد الذي أعقب ذلك وقالت إن "الكراهية في الشارع" ليس لها مكانا في المانيا.

لكن هذا الأسبوع رفض رئيس حكومة مقاطعة ساكسونيا ميكاييل كريتشمر التقارير المتعلقة بالأحداث في مقاطعته وقال أمام المجلس المحلي إنه لم يكن هناك "غوغاء ولا مطاردة للأجانب ولا مجازر".

وقوبلت تصريحات ماسن بانتقادات حادة من الحكومة وحزب الخضر المعارض اللذين وصفا التصريحات بأنها "منافية للعقل" و"وهجوما مباشرا على انغيلا ميركل".

واتهم توماس اوبرمان من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك الاصغر في حكومة "الائتلاف الموسع" لميركل، ماسن بعدم اخذ التهديدات لسلامة العامة بجدية.

وقال للاذاعة العامة دويتشلاندفونك "رأينا المشاهد وسمعنا من شهود عيان. رأينا كيف كان الناس يؤدون علنا التحية النازية".

أما شتيفان هاربارث، الخبير في الشؤون الداخلية لدى الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل، فطالب ماسن بأن "يشرح مصدر شكوكه" إزاء صحة الفيديو.

- أم جميع المشاكل -

تنظم في وقت لاحق الجمعة في كيمنتس تظاهرة دعت اليها المجموعة اليمينية "مؤيدون لكيمنتس" يليها حفل موسيقي لتظاهرة مضادة تحت عنوان "أقوى بالاتحاد" من أجل دعم "الانفتاح والتعددية".

ويأتي هذا الصدام العلني لتفسير الأحداث بين ميركل وماسن في وقت يواجهه "مكتب حماية الدستور"، تحقيقا بشأن توليه قضيتين بارزتين.

ويتهم المنتقدون المكتب بعد متابعة معلومات رئيسية في التحقيق بشأن خلية للنازيين الجدد قتلت 10 أشخاص غالبيتهم من المهاجرين، وفي الفترة التي سبقت الهجوم العنيف بشاحنة على سوق للميلاد في برلين عام 2016.

ويأتي أيضا وسط انهيار هدنة هشة إزاء الهجرة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية جرائم اتهم أجانب بارتكابها.

والخميس دافع وزير الداخلية المتشدد هورست سيهوفر، أكثر الاصوات المنتقدة في الحكومة، عن تظاهرات كيمنتس وهاجم الهجرة بوصفها "أم جميع المشاكل السياسية".

وأظهر استطلاع جديد نشر الجمعة أن الألمان يشكون في سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة، وقال 69 بالمئة منهم في استطلاع اجرته الاذاعة العامة "إيه آر دي" إنهم يعتقدون بأن دمج القادمين الجديد لا ينجح.

في 2015 فتحت ميركل الحدود أمام أكثر من مليون طالب لجوء في وقت أغلقتها دول أخرى -- وهي سياسة تسببت بانقسام حاد لدى الناخبين الألمان".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب