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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 02:32 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:32

الحلبوسي لدى وصوله الى مقر حكومي في مدينة البصرة الثلاثاء، 18 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)