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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 12:26 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:26

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس الحالي للحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف (يسار) خلال احتفال باليوم الوطني للحرس الوطني في موسكو في 27 آذار/مارس 2017. (afp_tickers)