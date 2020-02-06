هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 11:40 ص

بيت بوتيدجيدج في مانشستر بولاية نيو هامبشر في 4 شباط/فبراير 2020.

طالب الخميس رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز بمراجعة نتائج الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي جرت الاثنين في ولاية أيوا بعد ظهور بعض الأخطاء في النتائج الجزئية المعلنة.

وكتب بيريز على صفحته في تويتر "هذا يكفي. على ضوء المشاكل التي ظهرت في تنفيذ برنامج اختيار المندوبين، ولضمان الثقة العامة في النتائج، أدعو الحزب الديمقراطي في أيوا للانطلاق فورا في إعادة فرز النتائج".

وشرح بيريز في تغريدة أخرى أن العملية تتم عبر "مراجعة النتائج المدونة في كل تجمع انتخابي لضمان الدقة".

حتى الآن، يظهر أن بيت بوتيدجيدج وبرني ساندرز شبه متعادلين في أول انتخابات تمهيدية نظمها الحزب الديموقراطي الأميركي، بعد فرز نحو 97% من مكاتب التصويت.

وتصدر رئيس البلدية السابق لمدينة ساوث بند بولاية إنديانا بفارق ضئيل بـ26,2% من الأصوات أمام بيرني ساندرز (26,1%).

وحلت بعدهما السناتور التقدمية اليزابيث وارن (18,2%) وجو بايدن النائب السابق للرئيس باراك اوباما الذي مني بنكسة بحصوله فقط على أصوات 15,8% من المندوبين.

ولم يحدد الحزب الديموقراطي أي موعد لنشر كل النتائج.

وقد حال عطل معلوماتي في تطبيق هاتفي دون نشر النتائج مساء الاثنين ويقوم الحزب مذاك بفرز يدوي للاصوات التي يحصل عليها من كل مرشح.

وأعلن بوتيدجيدج الذي يعتزم تمثيل الجناح المعتدل للحزب الديموقراطي، فوزه على السناتور ساندرز شخصية اليسار المتشدد.

والفائز النهائي بعدد الاصوات يمكن ان يكون غير الفائز بعدد المندوبين بسبب القوانين الانتخابية المعقدة في ايوا.

وفي هذه الولاية، لا يصوت الناخبون ببطاقات اقتراع انما في مجالس انتخابية يحول فيها عدد الاصوات الى عدد مندوبين. والمرشح الذي ينال أكبر عدد من المندوبين يعلن فائزا.

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