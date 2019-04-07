هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2019 04:21 م

أكد رئيس الحكومة الاشتراكي في إسبانيا بيدرو سانشيز الأحد أنه طالما بقي حزبه في الحكم "فلن يكون هناك استقلال في كاتالونيا" ولا استفتاء لتقرير المصير، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية في 28 نيسان/أبريل.

وقال سانشيز خلال اجتماع للحزب في ساراغوس (شمال شرق)، "كلا يعني كلا. إذا كانت هناك حكومة اشتراكية، لن يحصل استقلال في كاتالونيا، لن يحصل استفتاء (...) ليس في كاتالونيا سينكسر الدستور الإسباني، هذا الأمر لن يحصل".

ولفت سانشيز إلى الطابع غير الدستوري لاستقلال محتمل وواقع أن "المجتمع الدولي أدار ظهره لقادة الاستقلال" في إشارة إلى محاولة الانفصال التي حصلت في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأكد أن مثل هذا الخيار "لن يحصل، خصوصاً أن الكاتالونيين أنفسهم لا يريدون استقلال" الاقليم.

وينقسم الشعب الكاتالوني (7,5 مليون نسمة) إلى جزئين متوازيين تقريباً بين مناصرين ومعارضين للاستقلال لكن الانفصاليين حصلوا على غالبية هزيلة في البرلمان الإقليمي عامي 2015 و2017.

واعتبر سانشيز أن مشكلة كاتالونيا ليست الاستقلال لكن "التعايش". ورأى أنه لحلّ هذه المشكلة هناك طريقان إما "الاستمرار في المواجهة، كما يريد اليمين والانفصاليون، أو الدعوة إلى الحوار (...) الأمر الذي يدافع عنه الحزب الاشتراكي".

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