هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 07:59 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 07:59

بيدرو سانشيز رئيس الحزب الاشتراكي الأسباني يلقي كلمة امام البرلمان في مدريد في الاول من حزيران/يونيو 2018

يقسم الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز اليمين السبت بصفته رئيسا لحكومة لا يزال يتعين عليه تشكيلها، بعدما أطاح المحافظ ماريانو راخوي من خلال التصويت على حجب الثقة في البرلمان.

وسيقسم سانشيز، الخبير الاقتصادي (46 عاما) الحديث العهد في شؤون الحكم، اليمين في الساعة 11،00 بالتوقيت المحلي (9،00 ت غ) امام الملك فيليبيي السادس في القصر الملكي في الضاحية الشمالية الغربية لمدريد.

وما زال يتعين على رئيس الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، تعيين اعضاء حكومته، ولن يستطيع تسلم مهامه إلا بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية في الايام المقبلة.

وبعدما أوقع حزبه في هزيمتين انتخابيتين ساحقتين في 2015 و2016، واضطره جهاز الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الى الاستقالة، نجح سانشيز في إبعاد راخوي (63 عاما)، بعد أن تولى رئاسة الحكومة منذ 2011.

ورفع سانشيز في 25 ايار/مايو مذكرة حجب ثقة ضد راخوي غداة ادانة حزبه الشعبي في محاكمة بتهمة الفساد. وهذه قضية كبيرة للحزب الذي كان نجا حتى الان من فضائح كثيرة.

ووقفت المعارضة ضد راخوي، الذي تخلى عنه حلفاؤه الوسطيون في حزب كيودادانوس، والقوميون الباسكيون في حزب بي.ان.في الذي حصل لتوه على الموافقة على ميزانيته في مقابل نصف مليار يورو من الاستثمارات. واقرت المذكرة ب 180 صوتا من اصل 350 في مجلس النواب.

وقال راخوي "كان شرفا لي ان احكم اسبانيا، ولا شرف يعلو عليه"، متمنيا لخلفه ان يترك مثله البلد في افضل حالة.

-اكثرية هشة -

في كلمته الاولى، وعد سانشيز الذي يبلغ طوله 1،90 متر ويلقب ب"الفتى الوسيم" بأن يعالج "بتواضع كل التحديات التي تواجهها البلاد" مشيرا الى "الحالة الاجتماعية الطارئة" اذ لا تزال البلاد تعاني من البطالة والهشاشة رغم تعافيها الاقتصادي.

لكن يتعين على سانشيز ان يثبت قدرته على الحكم مع نوابه الاشتراكيين ال 84، بعدما جمع اكثرية غير متجانسة، من حزب بوديموس اليساري المتطرف، وصولا الى الاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين.

وشدد حلفاؤه الظرفيون جميعا على ان تصويتهم ضد راخوي ليس تفويضا مفتوحا، فحزب بوديموس يطالب بالحاح بدخول الحكومة.

ويقول فرناندو فالسبين، استاذ العلوم السياسية في جامعة مدريد المستقلة، ان سانشيز لن يتمكن من التصويت سوى على التدابير "التي يحصل فيها على أكثرية سهلة".

واشارت انخلينيس غارسيا، ربة المنزل (56 عاما) الى الى انه "كان من الافضل لو اجريت انتخابات فاز على اثرها".

واكد رافايل هرناندو ابرز النواب المحافظين، ان سانشيز سيدخل الحكومة "من الباب الخلفي".

وسانشيز ملزم منذ البداية بتعهدات قام بها لحزب "بي ان في" بألا يمس الموازنة التي أقرها راخوي وسخاءه المالي لبلاد الباسك.

كما وعد الاستقلاليين الكاتالونيين بأنه سيحاول "اقامة جسور للحوار" مع الحكومة الاقليمية برئاسة كيم تورا الذي سيتسلم مهامه عندما يقسم سانشيز اليمين.

وتوقع بيدرو فرنانديز، المتقاعد الذي يبلغ الثامنة والستين من العمر بتشاؤم امام البرلمان ان الاحزاب التي دعمت سانشيز ستحاسبه. واضاف "عندما لا يفعل ما يطلبون منه، سيذكرونه بأنهم أوصلوه الى الحكم. وفي خلال خمسة او ستة اشهر، إما تحصل انتخابات جدية او يطيحونه".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب