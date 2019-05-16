هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 01:56 م

صورة مصدرها الرئاسة المصرية في 9 ايار/مايو 2019 تظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجتمعا مع المشير خليفة حفتر في القصر الرئاسي بالقاهرة.

التقى رئيس الحكومة الايطالي جوزيبي كونتي ، بعيدا من الاضواء، صباح الخميس في روما، المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يسعى للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال كونتي في تصريحات صحافية "كان لقاء مطولا وتبادلا مطولا للمعلومات. وعبرت له عن موقف الحكومة. نريد وقفا لاطلاق النار ونعتبر ان الحل السياسي هو الحل الوحيد".

ولم يكن قد تسربت أي معلومات قبل ذلك عن مرور المشير حفتر بروما.

وتقول وسائل اعلام ايطالية إنه من المقرر أن يتوجه الى باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أعلن الثلاثاء ان الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم لقاء حفتر.

وقال كونتي من جهته الاسبوع الماضي إنه يرغب في لقاء حفتر بعد استقباله رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج في 7 ايار/مايو في روما.

ويبدو الوضع العسكري والسياسي في ليبيا في مأزق بعد أكثر من شهر من حملة حفتر للسيطرة على العاصمة. ويستمر القتال عنيفا احيانا ومتقطعا احيانا أخرى جنوب طرابلس.

وندد الاتحاد الاوروبي الاثنين بحملة قوات حفتر ووصفها بأنها تهديد للامن الدولي داعيا لوقف فوري لاطلاق النار في ليبيا.

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