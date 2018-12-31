رئيس الغابون يتحدث للمرة الاولى منذ بدء نقاهته

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 08:44 م

صورة من الارشيف لرئيس الغابون علي بونغو تعود الى العام 2017 في ليبرفيل.

تحدث رئيس الغابون علي بونغو الذي تعرض لجلطة دماغية في 24 تشرين الاول/اكتوبر، للمرة الاولى منذ بدء نقاهته، في شريط مصور سجل في الرباط وبثته وسائل الاعلام الغابونية ومواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين.

وقال رئيس الغابون في رسالته بحلول السنة الجديدة "صحيح أنني مررت بمرحلة صعبة، وهذا الامر يحصل أحيانا في الحياة".

ويمضي بونغو فترة نقاهة في المغرب منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف "اليوم، كما تلاحظون، أشعر بتحسن وأستعد للقائكم سريعا جدا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة ايكي نغووني إن "هذا الخطاب دليل على أن الرئيس علي بونغو تعافى تماما. إن مشاكله الصحية باتت وراءه".

وخلال شهرين، لم يظهر بونغو سوى في صورة واحدة وشريطين مصورين من دون صوت، لم تكن كافية لطمأنة عدد كبير من الغابونيين الى صحة رئيسهم.

وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور. لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا الى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.

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