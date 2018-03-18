هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 02:20 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:20

دعا الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاحد دولا اخرى الى ان تحذو حذو مانيلا في الانسحاب من الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في سياسته العنيفة لمكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي في خطاب امام دفعة من خريجي الاكاديمية العسكرية "قلت اننا ننسحب لاعلان ذلك الى العالم وساقنع كل الذين في المعاهدة بالخروج" منها.

واضاف "لم يعد احد هذا النص وهو يحظى برعاية الاتحاد الاوروبي"، متهما هذه المحكمة الدولية باستهداف "السود".

وكان الرئيس الفيليبيني اعلن الاربعاء انسحاب الارخبيل من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

والرئيس المعروف بخطابه الجريء والمتهم بالتسبب في قتل مشتبه بهم من تجار او متعاطي المخدرات بسبب تصريحاته النارية، ينتقد المحكمة بشراسة منذ أن أصبحت الفيليبين أول دولة في جنوب شرق آسيا تخضع ل"دراسة تمهيدية" من جانب مدعية المحكمة الجنائية.

وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في شباط/فبراير الماضي بدء تحقيقات في عمليات القتل التي تقول الفيليبين إنها أودت ب4 الاف شخص، في حين تقول مجموعات حقوقية إن العدد أكبر بثلاث مرات.

رسميا، يحتاج الانسحاب من المحكمة تقديم مهلة سنة، ويقول الخبراء إن الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيات التي أثارت قلقا لدى الأسرة الدولية.

وقال دوتيرتي ان "هذه المعاهدة اذا قرأناها نجد انها حماقة". واضاف ان المحكمة جاءت ثمرة جهود "اغبياء بيض في الاتحاد الاوروبي" انطلاقا من شعورهم "بالذنب" لافعالهم السيئة في الشرق الاوسط وافريقيا.

واضاف "عندما ذهب هؤلاء الى افريقيا قتلوا العرب. في الواقع انه تكفير عن الاخطاء".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب