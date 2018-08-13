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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 01:36 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:36

رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي في مانيلا في 8 آب/اغسطس 2018

يجري رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي زيارة رسمية إلى إسرائيل الشهر المقبل، بحسب ما أكدت حكومته الاثنين، وذلك بعد سنتين تقريبا من إثارته سخطا لتشبيهه حربه الدامية على المخدرات بالمحرقة النازية.

وستكون الزيارة من 2 إلى 5 ايلول/سبتمبر الأولى من نوعها لرئيس فيليبيني منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1967، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وسيناقش دوتيرتي ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو سبل تعزيز العلاقات حول مسائل مثل الامن ومحاربة الارهاب، بحسب البيان.

وتعد إسرائيل مزودا رئيسيا للأسلحة للفيليبين التي تحارب مقاتلين إسلاميين ومتمردين شيوعيين.

وكانت شركة إسرائيلية قد باعت نظاما للتصوير الحراري لوحدة عسكرية مدرعة قتلت كبير قياديي مجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية، سيطرت على مدينة مراوي الجنوبية العام الماضي، بحسب ما أعلنته تلك الوحدة العسكرية لوكالة فرانس برس.

وواجه دوتيرتي انتقادات عالمية في ايلول/سبتمبر 2016 بعد ان شبه حربه على المخدرات، بحملة ادولف هتلر للقضاء على اليهود في الحرب العالمية الثانية.

وقال دوتيرتي "هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي. هناك ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات (في الفيليبين). يسرني ان أقتلهم".

واعتذر دوتيرتي من اليهود في وقت لاحق لتصريحاته التي قال إنها موجهة للمنتقدين الذين شبهوه بالزعيم النازي.

ولفتت حكومته أيضا إلى ان الفيليبين استقبلت نحو 1300 يهودي فروا من المحرقة.

حقق دوتيرتي (73 عاما) فوزا كاسحا في الانتخابات في 2016 بعد حملة ركزت على تعهده تخليص المجتمع من المخدرات التي تودي بحياة عشرات الآف الاشخاص.

ومنذ توليه الحكم تقول الشرطة إنها قتلت 4354 مشتبه بهم في قضايا مخدرات، فيما قُتل عدد كبير أيضا بيد مجهولين. ويقول المدافعون عن حقوق الانسان أن العدد الإجمالي للقتلى في الحملة يفوق 13 ألف قتيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب