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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 10:59 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:59

ألقى رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي السبت اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ان وصل التضخم في الارخبيل الاسيوي لأعلى مستوياته في تسع سنين، ما أضر بصورة الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة.

ودوتيرتي، المعروف بتصريحاته الغاضبة، كان ناقدا لاذعا للولايات المتحدة، قبل أن يغير لهجته تجاه واشنطن بعد انتخاب قطب العقارات الثري رئيسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وردا على سؤال حول وصول معدلات التضخم إلى 6,4 بالمئة في آب/أغسطس الفائت، وهو اعلى معدل مسّجل في البلاد في تسع سنوات والذي تجاوز توقعات معظم المحللين، لام دوتيرتي السياسات الاقتصادية لترامب.

وقال للصحافيين "من بدأها. أميركا. عندما رفعت أميركا معدلاتها، الكل رفع معدلاتهم أيضا. هكذا تسير الأمور. ليس بوسعنا أن نفعل شيئا".

وتابع "لان أميركا ... ترامب أراد ذلك. حتى الضرائب مثل ضرائب الإنتاج، قاموا بزيادتها. حتى رسوم الاستيراد".

وعاد لاحقا ليوضح أنه ليس غاضبا من ترامب، قائلا "ساتحدث مع صديقي ترامب". وأكد "لست ألوم الشعب الاميركي في شيء وليس لدي أدنى انتقاد ضد ترامب".

ولم يقدم دوتيرتي، الذي سبق وأقّر أنه ليس على دراية تامة بالاقتصاد، مزيدا من التفاصيل حول كيف يمكن أن تؤثر السياسات الاقتصادية الاميركية على التضخم في بلاده.

وحقق دوتيرتي (73 عاما) فوزا كاسحا في الانتخابات في 2016 بعد حملة ركزت على تعهده تخليص المجتمع من المخدرات التي تودي بحياة عشرات الآف الاشخاص.

ومنذ توليه الحكم تقول الشرطة إنها قتلت 4354 مشتبه بهم في قضايا مخدرات، فيما قُتل عدد كبير أيضا بيد مجهولين، وهو ما عرّضه لانتقادات من مسؤولين أميركيين لكن ترامب أشاد "بالصداة العظيمة" مع دوتيرتي. ويقول المدافعون عن حقوق الانسان إن العدد الإجمالي للقتلى في الحملة يفوق 13 ألف قتيل.

واتهم دوتيرتي، الذي يحظى بشعبية قوية، المعارضة باستغلال ارتفاع التضخم وأسعار الأغذية ضده.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب