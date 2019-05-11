هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 06:24 ص

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2013 تظهر المدعي الخاص روبرت مولر في واشنطن

أعلن الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر أن المدعي الخاص روبرت مولر لن يحضر الأسبوع المقبل إلى الكونغرس لجلسة استماع حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن المفاوضات مستمرة.

ويعتزم الديموقراطيون استجواب مولر بشأن شبهات بعرقلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمل القضاء، كان مولر تحدث عنها بالتفصيل في تقريره بعد إجرائه تحقيقاً طويلاً.

وقال نادلر الجمعة لصحافيين "لن يحصل ذلك الأسبوع المقبل". وأضاف "لكننا نفاوض معه، نتحدث معه ومع وزارة العدل".

وكانت اللجنة اقترحت الخامس عشر من أيار/مايو موعدا لهذه الجلسة.

وبعد تحقيق دام 22 شهراً، برّأ مولر ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو.

وفي تقريره، تحدّث عن ضغوط مارسها الرئيس الأميركي الجمهوري على تحقيقه. لكن وزير العدل بيل بار قرر عدم بدء ملاحقات ضد ترامب بهذا الشأن.

ولم يتحدث مولر يوماً علناً عن التحقيق الذي نُشر تقريره في 18 نيسان/أبريل.

ويعمل المدعي الخاص تحت إشراف وزارة العدل التي أكدت في منصف نيسان/أبريل أنها لا تعارض الاستماع إليه في الكونغرس.

وبشأن هذا الموضوع، كانت لترامب مواقف متقلّبة.

فقد قال الخميس في البيت الأبيض "سأترك وزير العدل الرائع يقرر".

وكتب في تغريدة في الخامس من أيار/مايو أن "مولر يجب ألا يدلي بشهادته" متهما الديموقراطيين بأنهم يريدون "إعادة إجراء" التحقيق الذي يعتبر أنه برّأه بشكل كامل.

وكان ترامب أكد قبل يومين أنه سيترك وزيره يقرر.

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