هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 07:14 ص

أعلن مسؤول أوروبي كبير لوكالة فرانس برس أن رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك سيقدم الجمعة إلى الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سيناريو إرجاء "مرن" لبريكست لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام.

وقال هذا المسؤول "إنها فكرة توسك وسيتم عرضها اليوم (الجمعة) على الدول الأعضاء".

وتجري الحكومة المحافظة التي تقودها تيريزا ماي والمعارضة العمالية في بريطانيا حاليا مناقشات لتجنب خروج المملكة المتحدة من دون اتفاق في 12 نيسان/أبريل الموعد الجديد الذي حددته الدول ال27. لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد.

وتبدو هذه المفاوضات المحاولة الأخيرة لتجنيب خروج بلا اتفاق يثير قلق الأوساط المالية البريطانية، بعدما رفض مجلس العموم ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع المفوضية الأوروبية.

وكتبت ماي الأربعاء رسالة إلى النواب المحافظين لتوضح لهم أن رفض بعضهم ورفض حليفها السابق الايرلندي الشمالي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي السابق، التصويت على الاتفاق الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لا يترك لها أي خيار مع اقتراب الثاني عشر من نيسان/ابريل.

وستعقد قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في 10 نيسان/ابريل في بروكسل لمناقشة مسار العملية وفق الحل الذي يمكن أن يتم التوصل إليه في لندن.

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