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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 09:13 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 09:13

رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في 16 ايار/مايو 2018

دعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في مقابلة نشرتها صحف المانية السبت، الى "احترام ايطاليا" وحكومة التحالف بين الشعبويين واليمين القومي فيها، مطالبا بعدم "القاء المواعظ" على روما.

وقال يونكر لصحف مجموعة "فونكي ميديينغروب" غداة اداء الحكومة التي شكلها حزب الرابطة اليميني القومي وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، "علينا ان نظهر احتراما حيال ايطاليا".

وهذا التحالف غير المسبوق يقوده جوزيبي كونتي رجل القانون الحديث العهد في السياسة الذي يفترض ان يطبق برنامجا امنيا وضد التقشف اتفق عليه الحزبان قبل اسبوعين تقريبا.

وردا على سؤال عن دين ايطاليا الهائل، قال يونكر "انه لا يؤيد اطلاقا القاء المواعظ على روما. هذا ما حدث بافراط حيال اليونان خصوصا من قبل الدول الناطقة بالالمانية"، مثل المانيا خلال ازمة دين اثينا.

ودعا الى عدم ارتكاب الاخطاء نفسها مع اثينا خصوصا عندما وصل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري الراديكالي، الى السلطة مطلع 2015.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية ان "كرامة الشعب اليوناني اهينت وهذا يجب الا يتكرر مع ايطاليا الآن". واضاف "ادعو الى التحرك بطريقة هادئة. لا اريد على الاطلاق التدخل في السياسة الداخلية الايطالية".

واكد يونكر ايضا "انظر بتقدير كبير ال الرئيس (الايطالي سيرجيو) ماتاريلا. لكن في اجواء هذه الازمة لم اتحدث اليه واشعر بالارتياح لانني لم اتدخل مع ان الاغراء كان كبيرا".

ورأى ان "الايطاليين يعرفون بدقة ما هو جيد لبلدهم وسيتدبرون امرهم".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب