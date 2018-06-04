رئيس الوزراء الاردني يقدم استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية احتجاجات شعبية
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متظاهرون ليل الثالث من حزيران/يونيو 2018 في عمان احتجاجا على مشروع قانون الضرائب(afp_tickers)
قدم رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اليوم الاثنين استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، كما افاد مصدر حكومي.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته ان "رئيس الوزراء هاني الملقي قدم استقالته بعد ظهر اليوم الاثنين للملك عبد الله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمان".
واضاف ان "الملك وافق على استقالة الملقي".
واوضح المصدر ان "الملك عبد الله كلف وزير التربية الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة".
والرزاز هو اقتصادي ويشغل منذ 14 كانون الثاني/يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم. وسبق ان عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الاربعاء الماضي في الاردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب