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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 11:32 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 11:32

متظاهرون ليل الثالث من حزيران/يونيو 2018 في عمان احتجاجا على مشروع قانون الضرائب (afp_tickers)