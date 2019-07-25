هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 11:19 ص

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يلقي خطابا في سيدني في 18 أيار/مايو 2019

وعد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الخميس بأن تكون استراليا أول دولة تعمل لإبرام اتفاق تجاري مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

وقال موريسون إنه تحدث إلى جونسون لتهنئته، وتعهد الإبقاء على "علاقات متينة جدا" بين البلدين والتحرك "بسرعة عندما تسنح الفرصة" من أجل "اتفاق بين المملكة المتحدة واستراليا".

ومن المرجح أن يشبه أي اتفاق ثنائي الاتفاق الذي تجري استراليا مفاوضات بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن ترغب كانبيرا في وضوح أكبر في العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.

ودعا موريسون بوريس جونسون إلى حل "القضايا الصعبة جدا" المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين ولمصلحة "الاقتصاد العالمي بمجمله".

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