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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 10:20 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:20

أكد رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول الخميس أنه لن يرضخ للترهيب أمام تحد جديد لزعامته لكنه قال إنه سيعتزل السياسة في حال لم يعد حزبه يدعمه.

وقال وزير الداخلية السابق بيتر داتون، وهو ضباط شرطة سابق وينتمي للجناح اليميني المحافظ، إنه واثق بأن لديه الآن اصواتا كافية للاطاحة بترنبول الذي يعد معتدلا.

ومع انسحاب ثلاثة وزراء كبار من حكومته، باتت قيادة ترنبول المستمرة منذ ثلاث سنوات ضعيفة رغم نجاته بصعوبة في تصويت مبكر الثلاثاء على زعامة الحزب ب48 صوتا مؤيدا مقابل 35 معارضا.

وقال إن داتون لم يثبت بعد إن لديه دعم الأكثرية من الحزب الليبرالي -- وهو شرط له للدعوة إلى اجتماع آخر لانتزاع القيادة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة منتصف 2019.

وفي حال تقديم عريضة تظهر ذلك الدعم -- وقد ذكرت تقارير في ساعة متأخرة إن داتون يقترب من ذلك الهدف -- يُعقد الاجتماع منتصف يوم الجمعة (02,00 ت غ).

وقال ترنبول إنه في حال حصول ذلك لن يكون مرشحا لقيادة الحزب وسيغادر البرلمان، مما سيؤدي إلى انتخابات فرعية يمكن ان تتسبب بمشكلة للحكومة التي تتمتع بغالبية ضئيلة جدا من مقعد واحد في البرلمان.

وذكرت شبكتا "إيه بي سي" وسكاي نيوز" الإخباريتين إن وزير الخزانة سكوت موريسون ووزيرة الخارجية جولي بيشوب، وكليهما من حلفاء ترنبول، قد يعلنا ترشحهما لقيادة الحزب، في مسعى لتخريب خطط داتون.

واتهم ترنبول داتون ومؤيديه بالترهيب، في أزمة تفاقمت منذ الاثنين بعد أشهر من استطلاعات الرأي السلبية وتمرد سياسيين من الحزب الليبرالي على خلفية خطط لقوننة أهداف انبعاثات الكربون.

وقال تربنول "ما بدأ كأقلية، أقنع الناس في عملية ترهيب بأن السبيل الوحيد لوقف التمرد هو بالاذعان له".

وأضاف "لا أومن بذلك. بحياتي لم أفعل ذلك. لم استسلم لكن يمكنكم تصور الضغط الذي شكله ذلك على الناس".

واعتبر أن ما تشهده استراليا "مسعى متعمّد جدا لسحب الحزب الليبرالي أكثر إلى اليمين".

وكان داتون قد قال للصحافيين في وقت سابق إنه أبلغ ترنبول هاتفيا "بأنني أعتقد أن غالبية أعضاء الحزب ما عادوا يدعمون قيادته".

واضاف "وبناء على ذلك، طلبت منه الدعوة لاجتماع للحزب الليبرالي، للتصويت على تزعمي لقيادة الحزب الليبرالي في البرلمان".

وفي ضربة كبرى لترنبول، أعلن وزير المال القوي ماتياس كورمان، إلى جانب وزيري العمل والتعليم، سحب الدعم له.

وانضموا بذلك إلى عشرة وزراء آخرين على الأقل، استقالوا أو قدموا استقالتهم.

- "تفاهة" -

وما يعقد الأمور تساؤلات حول أهلية داتون لدخول البرلمان، على خلفية مصالح مالية في مراكز لرعاية الأطفال تتلقى دعما ماليا حكوميا -- في انتهاك محتمل لقواعد الدستور.

وقال ترنبول إن "مسألة الأهلية بالغة الأهمية" مضيفا إن النائب العام ينظر فيها.

وداتون الذي يصفه مؤيدوه بالمشرع البراغماتي منفذ المهمات، فيما يصفه منتقدوه بالعنصري قال إنه حصل على رأي قانوني يؤكد عدم وجود عائق أمامه.

واستقال من منصبه الحكومي بعد فشل مسعاه الأول لقيادة الحزب الثلاثاء وقال إنه إذا أصبح رئيسا للوزراء سيركز على الحد من الهجرة لتخفيف الضغوط السكانية، وتعزيز الاستثمار في المياه لمساعدة المزارعين الذين يعانون من الجفاف.

وقال داتون إن معسكره، ومنهم رئيس الوزراء السابق توني آبوت الذي وصف ذات مرة التغيير المناخي بأنه "تفاهة تامة"، أوضح إن إبقاء الأسعار منخفضة أهم من تنفيذ التزام كانبيرا خفض انبعاثات الكربون بنسبة 26 بالمئة بحلول 2030.

ويعد هذا النزاع حلقة أخرى من الاضطرابات التي تشهدها الحياة السياسية في استراليا منذ عقد، إذ لم يتمكن أي رئيس وزراء من إتمام ولايته منذ خسارة جون هاورد الانتخابات في 2007.

والمستفيد هو حزب العمال المعارض.

وقالت نائبة زعيم المعارضة تانيا بليبرسيك "يوم آخر من الفوضى من هذه الحكومة -- حكومة توفقت عن تسيير الأمور لأنها منشغلة جدا بالتقاتل فيما بينها".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب