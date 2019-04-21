هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 02:46 م

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال معرض تجاري في شنغهاي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاحد زيارته الرسمية الأولى لإيران والتي تركز على "مكافحة الارهاب وحماية الحدود"، بحسب ما أفاد الاعلام الايراني الرسمي.

وهبطت طائرته في مشهد، ثاني المدن حيث ضريح الإمام الرضا، وفق التلفزيون الوطني.

ومن المقرر أن يتوجه خان إلى طهران مساء ويلتقي الرئيس حسن روحاني ومسؤولين آخرين الاثنين.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أن زيارة خان ستساهم "في تطوير العلاقات بين البلدين وخصوصا في ما يتصل بالتعاون الاقليمي في مكافحة الارهاب وحماية الحدود".

تأتي الزيارة التي تستمر يومين غداة تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بأن المسلحين الذين قتلوا 14 من القوات العسكرية والأمنية الباكستانية في بلوشستان الخميس كانوا من الانفصاليين البلوش انطلقوا من إيران.

وقال الوزير شاه محمود قرشي إن لدى باكستان أدلة على أن المهاجمين لديهم "معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية لباكستان".

في شباط/فبراير، أعلنت إيران أن التفجير الانتحاري الذي أدى الى مقتل 27 من الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشستان المجاورة لباكستان ارتكبه باكستاني.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" الجهادية التي تشكلت عام 2012، وتعتبرها طهران "إرهابية"، مسؤوليتها عن الهجوم.

وتؤكد طهران ان هذه المجموعة تنشط خصوصا انطلاقا من قواعد داخل باكستان.

وتشهد محافظة سيستان-بلوشستان صدامات دامية بين الشرطة والانفصاليين البلوش أو الجماعات الجهادية. وغالبية سكانها من المسلمين السنة من عرقية البلوش في بلد غالبيته العظمى شيعية.

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