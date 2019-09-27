هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 03:35 م

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجمعة، من على منبر الامم المتحدة، الهند بالتحضير ل"حمام دم" في كشمير.

وقال خان امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية "حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم".

وفرضت قوات الامن الهندية مزيدا من القيود في كشمير الجمعة، علما بان المنطقة خاضعة لإغلاق منذ الغت نيودلهي مطلع آب/أغسطس الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.

واضاف خان "هناك 900 الف جندي على الارض، لم يأتوا على ما قال ناريندرا مودي من اجل ازدهار كشمير. ماذا سيفعل هؤلاء الجنود ال900 الف؟ سيكون هناك حمام دم".

وكان نظيره الهندي ناريندرا مودي تحدث قبيل ذلك من على المنبر نفسه من دون ان يتطرق الى قضية كشمير. لكنه اكد ان بلاده التي تحمل "رسالة سلام، تريد تحذير العالم من شبكات ارهابية"، في اشارة واضحة الى اسلام اباد التي يتهمها بدعم مجموعات متطرفة.

واعرب رئيس وزراء باكستان عن خشيته من مواجهات جديدة بين القوتين النوويتين المتنافستين اذا اتهمت الهند باكستان بانها تقف وراء هجمات محتملة لمجموعات محلية".

وقال "اذا بدأت حرب تقليدية بين بلدينا فكل شيء يمكن ان يحصل"، مشددا على ان باكستان "الاصغر سبع مرات من جارتها" سيكون امامها خيار صعب: "اما الاستسلام واما النضال من اجل الحرية حتى الموت".

وتساءل "ماذا سنفعل؟ انني اطرح على نفسي هذا السؤال. سنقاتل" و"حين يقاتل بلد نووي حتى النهاية فان ذلك قد تكون له تداعيات تتجاوز حدوده. هذا قد يؤدي الى تداعيات على العالم اجمع، ولذا اكرر امامكم انني حضرت لاحذركم وليس لاطلاق تهديدات".

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