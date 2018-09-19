رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية في أول رحلة له الى الخارج
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رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان(afp_tickers)
وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مساء الاثنين إلى السعودية في أول رحلة له إلى الخارج له منذ توليه السلطة، وسط تكهنات حول سعي رئيس الحكومة الجديد للحصول على قروض بمليارات الدولارات من الدول الحليفة لبلاده.
وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد شهر تماما على توليه مهامه وبينما تحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لتجنب أزمة في ميزان مدفوعاتها.
ويفترض أن يلتقي خان الذي يرافقه وزير المالية أسد عمر ووزير الخارجية شاه محمود قرشي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة بغرب المملكة، كما ذكر مسؤولون.
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودية في بيان إن "الملك سلمان سيقيم مأدبة دولة في القصر الملكي".
وأضاف أن عمران خان "سيلتقي (أيضا) ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن "المحادثات السعودية الباكستانية تتناول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية".
ويواجه خان وحكومته تحديات عدة بينها التعثر الاقتصادي والتطرف وشح المياه وتسارع النمو السكاني.
ولا شك أن التحدي الأكثر إلحاحا هو أزمة ميزان المدفوعات التي يتوقع خبراء أن تدفع باكستان لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن إسلام أباد تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات من السعودية والصين تخرجها من الأزمة الاقتصادية وتجنّبها العودة إلى صندوق النقد الدولي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب