هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 06:40 ص

الممثل والمرشح الرئاسي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في مقر حملته في كييف الأحد 21 نيسان/أبريل 2019

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين إن لدى موسكو فرصة في تحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة فولوديمير زيلينسكي، لكنه أكد أنه "ليس لديه أوهام" في هذا الشأن.

وفي أول رد فعل لمسؤول روسي كبير في أعقاب الفوز الساحق في انتخابات الأحد لزيلينسكي الممثل الكوميدي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية، كتب مدفيديف على صفحته على فيسبوك أن "هناك فرصة لتحسين العلاقات مع بلدنا".

وكتب مدفيديف على فيسبوك أن نتيجة الانتخابات التي اكتسح فيها زيلينسكي الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو "تظهر حاجة واضحة لمقاربة جديدة لحل مشكلات أوكرانيا".

والعلاقات بين أوكرانيا وروسيا متوترة منذ انتفاضة في 2014 أطاحت بالرئيس الموالي للكرملين. وقامت روسيا ذاك العام بضم القرم ودعمت انفصاليين في نزاع في الشرق الأوكراني أودى بحياة نحو 13 ألف شخص.

وخلال الحملة قال بوروشنكو إن زيلينسكي زعيم يفتقد بشكل كبير للخبرة التي تمكنه من الوقوف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مدفيديف إن "ليس لديه أوهام" بشأن زيلينسكي. وكتب "لا شك بأن الرئيس الجديد للدولة سيستخدم نفس الخطاب تجاه روسيا كالذي استخدمه في حملته".

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