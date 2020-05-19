هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 09:02 ص

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في صورة التُقطت في 3 شباط/فبراير 2020 في موسكو

استأنف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين كافة مهامه بعد ثلاثة أسابيع من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق مرسوم صادر عن الكرملين الثلاثاء.

وينهي المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهام رئيس الحكومة بالإنابة أندري بيلووسوف الذي كُلّف في 30 نيسان/أبريل ليحلّ محل ميشوستين، ويأمر الأخير باستئناف مهامه المعتادة. ولم يذكر الكرملين ما إذا كان رئيس الوزراء أنهى مرحلة تعافيه وغادر المستشفى.

وظهر رئيس الوزراء الذي لم ينقل إلى قسم الإنعاش أبداً، على شاشات التلفزيون في بعض الأحيان أثناء عمله رغم وجوده في المستشفى.

وخلال آخر اتصال معه عبر الفيديو الاثنين، أعلن أن روسيا "نجحت في وقف تمدد الوباء"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الوضع "معقد".

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد سُجلت 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 299941 في روسيا، ثاني دولة أكثر تضرراً بالوباء من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وتعتبر السلطات أن الوضع مستقرّ إذ إن البلاد سجّلت الثلاثاء أقلّ من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وسجّلت روسيا أيضاً 115 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 2837.

وشكك منتقدون بعدد الوفيات الرسمي الذي يُعتبر ضئيلاً بالنسبة إلى أعداد الوفيات في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، ويتهمون روسيا بسوء احتساب عدد الوفيات للمرضى الذي ثبُتت إصابتهم.

وتقول السلطات إنها تمكنت بفعل وصول الوباء بشكل متأخر إلى البلاد، من تحضير المستشفيات ووضع سياسة إجراء فحوص بشكل مكثف.

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