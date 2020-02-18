هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 10:16 ص

صورة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بعبدا وزعتها وكالة دالاتي ونهرا في 22 كانون الثاني/يناير 2020

يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء في بيروت وفدا من صندوق النقد الدولي، بعدما طلب لبنان الذي بات على شفير انهيار اقتصادي مساعدة تقنية من هذه المؤسسة المالية.

ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.

واعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن دياب سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء وفدا من صندوق النقد الدولي، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11,6 مليار دولار (10,6 مليار يورو).

ويعاني هذا البلد من دين يقارب ال92 مليار دولار، أي أكبر ب150 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وينبغي أن تسدد الدولة في آذار/مارس 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.

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