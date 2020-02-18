هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 10:16 ص

صورة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بعبدا وزعتها وكالة دالاتي ونهرا في 22 كانون الثاني/يناير 2020

يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء في بيروت وفداً من مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق أن دياب سيلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي الذي طلبت السلطات منه تقديم مساعدة تقنية، قبل أن تحذف خبرها وتورد أن دياب سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي أن الحكومة اللبنانية طلبت من المنظمة الدولية تقديم "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.

ورجح مصدر مقرب من الملف لفرانس برس أن يلتقي دياب بوفد صندوق النقد الدولي الخميس لبحث مسألة المساعدة التقنية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يلتقي الوفد أيضاً حاكم مصرف لبنان.

ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.

وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من أذار/مارس المقبل أو التخلف عنه.

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