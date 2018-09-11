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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 09:02 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:02

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مناقشة في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ في 26 نيسان/ابريل 2017

سيشهد البرلمان الأوروبي الثلاثاء مناقشات حادة بين النواب الأوروبيين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للبت في ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك لمنع "خطر انتهاكات خطيرة لقيمه" في المجر.

وسيجرى تصويت بعد جلسة النقاشات ظهر الأربعاء، لكن الفارق بين المعسكرين لن يكون كبيرا في نتائجها.

وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرلمان الأوروبي حقه في اتخاذ المبادرة في هذا المجال. فإقرار إطلاق هذه الإجراءات التي تسمى "المادة 7" يجري وفق قواعد ملزمة: فإلى جانب أغلبية بسيطة من 376 صوتا، يجب أن يحصل القرار على ثلثي أصوات المقترعين على الأقل.

ويفترض أن يبت النواب في مسألة اتخاذ قرار يطلب من مجلس الاتحاد "ملاحظة وجود خطر واضح لانتهاك خطير من جانب المجر للقيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي"، بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد.

ونادرا ما تستخدم المادة السابعة. وكان تم اللجوء إليها للمرة الأولى في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2017 ضد بولندا بمبادرة من المفوضية الأوروبية.

وللتعبير عن استيائها من المجر، لجأت المفوضية إلى إجراءات أخرى قبل ذلك حول عدم احترام المجر تشريعا للاتحاد حول اللجوء، وبسبب إصدار قانون يعاقب مساعدة المهاجرين، وقوانين أخرى في شأن تمويل المنظمات غير الحكومية والقانون حول التعليم العالي.

ويعدد تقرير أعدته النائبة الأوروبية جوديت سارجنتيني من حزب حماية البيئة (الخضر) النقاط التي تثير قلق البرلمان حاليا وتتعلق "بسير النظام الدستوري والانتخابي" و"استقلال القضاء" و"الفساد وتضارب المصالح" والحريات الفردية وحقوق اللاجئين.

وسيتحدث فيكتور أوربان مرة واحدة بعد ظهر الثلاثاء قبل بدء النقاشات وبعد الكلمات المقررة والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ويجسد أوربان المعادي بشدة للهجرة والذي يميل إلى أساليب الحكم الاستبدادي ويعبر عن مواقف ضد الاتحاد الأوروبي، موجة الشعبوية التي تجتاح أوروبا.

وتعليقا على المسألة، أكد الناطق باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش في لقاء مع صحافيين في بروكسل "قلنا دائما إنها حملة اضطهاد".

ووضعت الحكومة المجرية على الانترنت "ملف معلومات" من أكثر من مئة صفحة ردا على تقرير النائبة الأوروبية.

بور-ملا/اا/رض

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب