رئيس الوزراء المجري ينتقد الاحتجاجات ضد قانون العمل ويصفها بأنها "صراخ هستيري"

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 12:24 م

مشاركون في تظاهرة معارضة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018

وجّه رئيس الوزراء المجري القومي اليميني المتطرّف فيكتور أوربان الجمعة انتقادات لاذعة لتظاهرات ضد تعديل قانون العمل، واصفا الاحتجاجات بأنها "صراخ هستيري"، على الرغم من أن استطلاعا جديدا أظهر معارضة غالبية المجريين للقانون.

وقال أوربان خلال مقابلة يجريها أسبوعيا مع الإذاعة الرسمية إن حزب فيديس الحاكم "يريد بكل بساطة التخلّص من قواعد سخيفة لكي يتمكّن من يريدون جني المزيد أن يعملوا أكثر".

وأصبح التعديل الذي أطلق عليه معارضوه تسمية "قانون الاستعباد" قانونا نافذا الخميس بعد أن وقّعه الرئيس يانوس أدير، وهو يرفع الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية من 250 إلى 400 ساعة سنويا.

وقال أوربان في المقابلة إن الموظفين سيقبضون آخر كل شهر ساعات العمل الإضافي، علما أن نص القانون يسمح لأرباب العمل بإرجاء الدفع لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

ومنذ إقراره في البرلمان في 12 كانون الأول/ديسمبر، أثار التعديل موجة احتجاجات كبيرة وتظاهرات جمعت، على غير عادة، شريحة واسعة من المعارضة والنقابات.

وأصر أوربان على أن "هذا القانون هو قانون جيد"، مؤكدا أنه لا يجوز إصدار الأحكام بشأنه قبل تطبيقه.

وتابع رئيس الوزراء المجري "لقد سمعنا الصراخ الهستيري نفسه عندما طردنا صندوق النقد الدولي من المجر، وعندما خفضّنا الضرائب وقدّمنا برنامج الأشغال العامة، احتجّت المعارضة ووصف الأمر بالاستعباد".

وكرر أوربان اتهام حكومته للملياردير الأميركي الليبرالي جورج سوروس المولود في المجر بأنه "يموّل الاحتجاجات".

وأعيد انتخاب أوربان لولاية ثالثة على التوالي في نيسان/أبريل بعد مضاعفة الهجمات ضد سوروس والتركيز على مكافحة الهجرة.

والجمعة نشرت شركة "بوبليكوس" استطلاعا أظهر أن أكثر من ثلثي المجريين يعتبرون أن الاحتجاجات مبرّرة وأن قانون العمل الإضافي سيضرّ بمصالح العمال.

وستقام مساء الجمعة تظاهرة جديدة في بودابست تنطلق من أمام مقر البرلمان وصولا إلى المقرّ الرسمي للرئاسة على الضفة المقابلة من نهر الدانوب.

ويأمل المنظّمون أن تكون التظاهرة أكبر من تظاهرة الأحد التي شارك فيها نحو 15 ألف شخص واعتبرت الأكبر منذ إقرار القانون.

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