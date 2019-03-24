هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 07:27 م

رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان في صورة له تعود الى العاشر من شباط/فبراير 2019

هاجم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأحد من وصفهم بـ"بيروقراطيي بروكسل"، بعد أيام من توجيه حلفائه المحافظين في البرلمان الأوروبي تحذيرا له على خلفية حملة ملصقات مناهضة لأوروبا في المجر.

واتّهم أوربان من وصفهم بـ"النخب" في بروكسل بـ"الانفصال عن الواقع" وبأنهم يريدون معاقبة بودابست بسبب سياساتها المناهضة للهجرة.

وقال أوربان في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية "نحن غير مستعدّين لتنفيذ ما تمليه بروكسل إن لم يكن في مصلحة المجريين".

وتابع "علينا ألا نخاف من بيروقراطيي بروكسل (...) الذين يريدون أن يفرضوا علينا بخبث ما قرّروه لنا".

والأربعاء قرر حزب الشعب الأوروبي بغالبية ساحقة تعليق عضوية حزب "فيديز"، الذي يرأسه أوربان، من دون طرده.

ويجمع حزب الشعب الأوروبي تشكيلات اليمين ويمين الوسط في الاتحاد الأوروبي، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والجمهوريين في فرنسا.

ويعني هذا التعليق أن حزب "فيديز" لن يتمكن من المشاركة في اجتماعات حزب الشعب الاوروبي حتى إشعار آخر، كما سيتم حرمانه من حقه في التصويت داخل هذا التجمّع السياسي.

وطالب عدد من الشخصيات بطرد الحزب وعدم الاكتفاء بتعليق عضويته، بينهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي استهدفته حملة ملصقات في المجر تظهره ضاحكا إلى جانب الملياردير الأميركي اليهودي من أصل مجري جورج سوروس، وتتهمه بدعم الهجرة إلى القارة القديمة.

وشهدت الاحزاب اليمينية انقساما حيال قضية أوربان، وحملاته المناهضة لبروكسل وبعض جوانب سياسته التي يعتبر البعض أنها تُشكل انتهاكا للحريات العامة.

والأحد قال أوربان "بعد الانتخابات الأوروبية سنقرر في +فيديز+ أين مصلحة المجر، ما إذا كنا سنبقى ضمن حزب الشعب الأوروبي أو ما إذا كان مكاننا داخل تحالف حزبي آخر".

ودعا أوربان المجريين إلى الاقتراع في أيار/مايو لكي "يظهروا لبروكسل أن ما يحصل في المجر هو ما يريده المجريون".

ودافع أوربان عن حملة الملصقات المثيرة للجدل معتبرا أنها "تكشف ما تخطط له بروكسل".

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