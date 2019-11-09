هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 07:07 ص

حجاج من طائفة السيخ ينتظرون أمام ضريج بابا غورو ناناك ديف، في كرتاربور في باكستان قرب الحدود الهندية، السبت 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره الباكستاني عمران خان السبت على "تعاونه" في فتح ممر ديني يسمح للهنود السيخ بزيارة أحد أقدس مواقعهم الدينية على الجانب الآخر من الحدود في باكستان.

ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات وسيفتتح بعد ظهر السبت، لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى ال550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

ويقع ضريح غورو ناناك في مدينة كرتابور الباكستانية الصغيرة على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.

وقال مودي في تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال مراسم افتتاح الممر في الجانب الهندي من الحدود "أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه".

وهذه رسالة شكر نادرة من نوعها بين الخصمين النوويين.

وتعد كرتاربور من أكثر الأماكن قداسة للسيخ الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين مليون شخص في العالم، يعيش ملايين منهم في الهند ونحو عشرين ألفا في باكستان.

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