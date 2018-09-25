رئيس الوزراء الياباني مستعدّ لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي
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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2018.(afp_tickers)
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء استعداده لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على غرار القمة التاريخية التي جمعت الأخير بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو في سنغافورة.
وآبي الذي لطالما دعا الى التشدّد إزاء نظام بيونغ يانغ قال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّه مستعدّ لـ"انطلاقة جديدة" تترجم بقمّة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.
لكنّ رئيس الوزراء الياباني حذّر من أنّ مثل هذه القمّة ستركز على موضوع يرتدي حساسية بالغة بالنسبة إلى الرأي العام الياباني، ألا وهو اختطاف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وقال آبي "من أجل التمكّن من حلّ مشكلة عمليات الخطف، أنا مستعدّ أيضاً لوضع حدّ لمشاعر عدم الثقة المتبادلة مع كوريا الشمالية، ولانطلاقة جديدة ولقاء الزعيم كيم جونغ-أون وجهاً لوجه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم تحضير أي شيء حتى الآن على هذا الصعيد.
وأضاف "لكن اذا كان هذا اللقاء سيعقد، فأنا مصمّم على أن يساهم في حلّ مشكلة عمليات الخطف".
وتتّهم طوكيو بيونغ يانغ بأنها خطفت عشرات اليابانيين قبل حوالى 40 عاماً بقصد استخدامهم في تعليم الجواسيس الكوريين الشماليين اللغة والثقافة اليابانيتين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب