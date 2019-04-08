هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 11:52 ص

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين أنه سيزور الولايات المتحدة وكندا وفرنسا هذا الشهر قبل استضافة بلاده قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق هذا العام.

ومن المقرر أن تشمل الجولة التي تستمر من 22 حتى 29 نيسان/ابريل توقفا في كل من إيطاليا وبلجيكا وسلوفاكيا، بحسب ما أفاد مسؤول من وزارة الخارجية.

وتأتي الجولة قبيل محادثات تجارية منتظرة منذ وقت طويل بين واشنطن وطوكيو في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق ثنائي ويهدد بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات.

وتأتي الزيارة إلى فرنسا في فترة حساسة إذ يقبع رئيس شركة نيسان السابق الذي يحمل الجنسية الفرنسية كارلوس غصن خلف القضبان في طوكيو. وقد أعيد توقيفه الأسبوع الماضي بعدما خرج بكفالة بينما يواجه عدة اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات مالية.

وقال آبي إن الجولة تهدف إلى "التأكيد على التعاون عن قرب من أجل إنجاح قمة مجموعة العشرين في أوساكا" التي ستنعقد بتاريخ 28 و29 حزيران/يونيو.

ويتوقع أن يزور ترامب اليابان في أيار/مايو ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبي يلتقي إمبراطورها الجديد ناروهيتو الذي سيتولى العرش رسميا في الأول من أيار/مايو.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك