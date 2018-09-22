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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 06:31 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:31

جانب من الأضرار التي خلّفها الإعصار في أحد أحياء أوتاوا، في 21 أيلول/سبتمبر 2018

قال رئيس بلدية أوتاوا الكنديّة التي شهدت الجمعة إعصارًا تسبّب بأضرار جسيمة وأدّى إلى إصابة نحو ثلاثين شخصًا بجروح، إنّ بعض الأحياء بدا السبت كأنه "منطقة حرب".

ونقلت وسائل إعلام عدّة عن الوكالة الكندية للبيئة أنّ الإعصار صُنّف في الفئة 3 (من أصل 5 على مقياس فوجيتا)، أي أنّ الرياح قد تصل إلى 250 كلم/ساعة.

وأشار رئيس البلديّة جيم واتسون خلال مؤتمر صحافي إلى أنه زار ليل الجمعة منطقة دونروبين في غرب أوتاوا، وهي واحدة من المنطقتين الأكثر تضررًا من الإعصار.

وقال "يبدو الأمر كما لو أنّ قنبلة سقطت. بدا وكأنه مثل مسرح سينما أو منطقة حرب"، مبديًا اعتقاده بأنّ ما حصل هو أسوأ وضع تشهده مدينته منذ عاصفة اجتاحتها عام 1998.

والمنطقة الثانية الأكثر تضرّرًا هي غاتينو في شمال العاصمة أوتاوا. وبحسب تقديرات الأرصاد الجوّية، فإنّ رياحاً سرعتها حوالى 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضرارًا بعشرات المنازل وفقاً لصور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكما في دونروبين كذلك في غاتينو، إذ انقلبت سيّارات أو حملتها الرياح، واقتُلعت أشجار. وتم إجلاء مئات الأشخاص، أحيانًا بمساعدة الصليب الأحمر.

وقام رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار الذي يُجري حاليًا حملة للانتخابات التشريعية الإقليمية في الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر، بتغيير خططه السبت، وتوجّه على غرار خصومه الثلاثة الرئيسيين ليكون إلى جانب سكّان غاتينو.

وأعلن كويار خلال مؤتمر صحافي أنّ حكومة كيبيك ستتبرّع بمليون دولار للصليب الأحمر لمساعدة المتضرّرين.

وأدّى الإعصار أيضًا إلى سقوط عشرات أعمدة الكهرباء، فيما كان عشرات الآلاف من الناس بدون كهرباء بعد ظهر السبت. وأشار واتسون إلى أنّ العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق أيامًا".

وأظهر شريط فيديو التقطه فنسنت كارل لوريش أحد سكّان غاتينو مئات من قطع الحطام وقد حملتها الزوبعة في الهواء في وسط المباني.

ودعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المتضرّرين بالزوبعة إلى البقاء في أماكن آمنة، قائلاً "نراقب الوضع ونفكّر في جميع الذين تضرروا".

وتشهد المنطقة الواقعة بين أوتاوا ومونتريال سنويًا نحو عشرة أعاصير في المتوسّط​​، وعادةً ما يكون ذلك في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو، لكنّها نادرًا ما تكون بهذه الشدّة بحسب خبراء الأرصاد الجوّية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب