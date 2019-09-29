هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 12:41 م

رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو يعقد اجتماعه الأول مع المجلس البلدي في 8 تموز/يوليو 2019 بعد فوزه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 23 حزيران/يونيو 2019

قال رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الأحد إنّه لم تتم دعوته لحضور اجتماع حكومي يناقش الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تعرض أكبر مدن البلاد لزلزال قوته 5,7 درجات على مقياس ريختر الخميس.

وهزّ زلزال، مركزه في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً غرب اسطنبول، المدينة التي يسكنها نحو 15 مليون نسمة الخميس، مسبّبا ذعرا دفع السكان لإخلاء منازلهم. كما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة، بحسب السلطات.

وعقدت السلطات التركية اجتماعا لوضع خطة استجابة للكوارث في اسطنبول بعد الزلزال، برئاسة نائب الرئيس فؤاد أقطاي.

وقال إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، والذي انتخب رئيسا لبلدية اسطنبول في حزيران/يونيو الفائت، إنّه لم بحضر الاجتماع بسبب عدم توجيه الدعوة له.

وقال في تصريحات صحافية في اسطنبول "اريد أن أناشد مسؤولي الدولة. الانتخابات انتهت، إنها باتت خلفنا".

واضاف "الأولوية عندي هي الزلزال. فلنجد حلولا سويا".

وفاز إمام أوغلو بالانتخابات في آذار/مارس الفائت قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات بعد مزاعم تزوير قدمها حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم ليحقق لاحقا فوزا حاسما في الإعادة في حزيران/يونيو.

وهذ أول مرة تسيطر المعارضة على اسطنبول التي كانت تحت سيطرة حزب الرئيس رجب طيب اردوغان لنحو 25 عاما.

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