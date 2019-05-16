هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 10:57 ص

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في العام 2020، وذلك في شريط فيديو بثه على موقع يوتيوب.

واستعرض دي بلازيو البالغ 58 عاما، في الفيديو الذي بلغت مدته 3 دقائق، السياسات التي استحدثها في أكبر المدن الأميركية لمصلحة "الأسر العاملة" منذ العام 2014، كما أكد أنه "مستعد لتحدي" الرئيس دونالد ترامب.

وقال إنّ "دونالد ترامب يجب وقفه. انا بيل دي لازيو وسأترشح للرئاسة لأنه حان وقت وضع الأفراد العاملين أولا".

واستحدث دي بلازيو نظام حضانة وإجازة مرضية مدفوعة الأجر كما مهّد مطلع العام الجاري لضمان تقديم الرعاية الصحية لكافة سكان نيويورك.

وكان دي بلازيو انتخب رئيسا لبلدية نيويورك في العام 2013 على أساس وعد بخفض التفاوت الاجتماعي بعدما تولى المنصب الملياردير مايكل بلومبرغ على مدى 12 عاما. واعتبر انذاك من المرشحين الذين مواقفهم متقاربة مع اليساري بيرني ساندرز.

وقال في الفيديو "هناك الكثير من المال في العالم، هناك الكثير من المال في هذا البلد، انما هو في الأيدي الخاطئة" وهي عبارة يكررها باستمرار في نيويورك.

وأشار دي بلازيو الى أنه يعرف كيف يواجه ترامب في مجال التغير المناخي، وهو الملف الذي يشكك فيه ترامب.

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