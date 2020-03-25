هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 03:13 ص

أعلن رئيس بنما لورننتينو كورتيزو الثلاثاء فرض "حجر صحّي شامل وإلزامي" في سائر أنحاء البلاد للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المتسجدّ، مشيراً إلى أنّ هذا التدبير الاستثنائي سيدخل حيّز التنفيذ صباح الأربعاء وسيستمر إلى أجل غير مسمّى.

وفي تغريدة على تويتر كتب رئيس الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى إنّه "اعتباراً من الساعة الخامسة والدقيقة الأولى (10,01 ت غ) من صباح الأربعاء 25 آذار/مارس وإلى أجل غير مسمّى أُعلن الحجر الصحّي الشامل والإلزامي على كامل التراب الوطني مع بعض الاستثناءات".

وأوضح كورتيزو أنّ القطاعات المستثناة من هذا الحجر هي سلسلة الإنتاج الغذائي والطواقم الطبية وقوات الأمن والمصارف ومتاجر الأغذية، مشيراً إلى أنّه سيُسمح للمواطنين بالخروج من منازلهم لمدة ساعتين يومياً فقط للتزوّد بالطعام والدواء.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإنّ بنما هي الدولة الأولى في أميركا الوسطى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ إذ بلغ عدد الإصابات فيها الثلاثاء 443 حالة بارتفاع 98 حالة عن حصيلة الإثنين. أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فوصل إلى ثمان.

وبذلك تنضم بنما إلى قائمة طويلة من الدول التي فرضت إجراءات مشابهة للحدّ من تفشّي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في وسط الصين وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 400 ألف نسمة حول العالم توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.

ومساء الثلاثاء تخطّى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة الوباء 2,6 مليار نسمة، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

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