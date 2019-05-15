هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 01:43 م

وعد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعد ايام من فوزه في الانتخابات التشريعية، اوساط رجال الأعمال الاربعاء، بتسريع الاصلاحات لانعاش الاقتصاد وانقاذ شركة الكهرباء الوطنية.

وقال رامافوزا أمام مجموعة مستثمرين جمعهم في جوهانسبورغ مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، "حددنا عددا من الإصلاحات التي سننفذها، وسننفذها بسرعة".

وأضاف "سنحرص على تحقيق الاستقرار الذي ينتظره المستثمرون هنا... وسنواصل إصلاح مؤسساتنا العامة".

وأسهب رئيس الدولة في الحديث عن شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم"، التي تسببت إدارتها الكارثية وفسادها الواسع، في شباط/فبراير، بحصول هجرة واسعة من الريف، في خضم حملة الانتخابات التشريعية في 8 ايار/مايو.

وكرر رامافوزا الاربعاء "سنقوم بتطهيرها". واضاف "تم تنفيذ الخطة، وهي معقولة... إذا أفلست اسكوم، فسيفلس هذا البلد أيضا، لذلك لن نقبل بذلك".

وتواجه الشركة ديونا تناهز 27 مليار يورو.

وأكد الرئيس أيضا أن معدل البطالة (أكثر من 27 ٪) "يمنعه من النوم ليلا"، ووعد بجعل المعركة من أجل التوظيف "أولويته".

واحتفظ المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة سيريل رامافوزا بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية خلال انتخابات جرت الأسبوع الماضي. لكنه حقق أسوأ نتيجة في تاريخه في الانتخابات الوطنية (57,5 ٪)، ما دفع المحللين الى التشكيك في قدرته على اجراء إصلاحات.

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