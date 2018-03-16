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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 12:26 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:26

جاكوب زوما اثناء القاء كلمة الوداع للسلطة والاستقالة من منصبه في 14 شباط/فبراير 2018.

اكد المدعي العام في جنوب افريقيا ان رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما سيحاكم بتهم الفساد والكسب غير المشروع في قضية عمرها عشرين عاما لطخت معظم رئاسته.

وقال المدعي العام شون ابراهامز للصحافيين في بريتوريا "بعد دراسة المسألة هناك فرص معقولة للمضي بمقاضاة زوما (...) قاعة المحكمة ستكون أنسب (مكان) لحسم المسألة".

بعد ان تلطخ اسمه في فضائح فساد، اعلن زوما الاستقالة في 14 شباط/فبراير الفائت من منصبه رئيسا للبلاد الذي استمر تسع سنوات، ممتثلا بذلك لاوامر حزبه الذي هدد بحجب الثقة عنه في البرلمان.

وقال ابراهامز إن "العدالة يجب الا تنفذ فقط لكن ايضا أن يراها (الجميع) تنفذ ... انا مهتم بان يكون الجميع متساويين امام القانون". ونوّه إلى أن زوما أبلغ بالأمر وانه "نفى كل التهم الموجهة اليه".

والعام الفائت، ابطلت محكمة قراراً باسقاط تهم الفساد ضد زوما في العام 2009 قبل اشهر من توليه الرئاسة.

وتتعلق التهم الموجهة اليه الان بصفقات حكومية لشراء أسلحة في نهاية تسعينات القرن الفائت، وهو متهم بأنه تربح من وراءها زهاء 345 ألف دولار.

ويواجه زوما ومتهمين اخرين اتهامات بتلقي رشى في عملية كلفتها 5 مليار دولار لشراء مقاتلات وزوارق دوريات وأسلحة اخرى وردتها خمس شركات اوروبية من بينها شركة "بي ايه اي" البريطانية وتاليس الفرنسية.

وقال لوفويو مفاكو المتحدث باسم النيابة في جنوب افريقيا ان تهما بالفساد ستوجه الى الشركة الفرنسية كذلك.

وقال مفاكو "هم متهمون معه. حين يمثل زوما أمام المحكمة سيمثلون معه".

وتعهد خليفته سيريل رامافوزا في أول خطاب يلقيه بمحاربة الفساد الذي اعترف باته يشكل أزمة كبيرة في البلاد. وقال رامافوزا "هذا هو العام الذي سنعكس فيه مسار الفساد في مؤسساتنا العامة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب