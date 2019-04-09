هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 10:47 ص

أعلن الفاتيكان الثلاثاء أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار وكذلك السلطات الدينية في جنوب السودان سيشاركون الاربعاء والخميس في "خلوة روحية" في مقر البابا فرنسيس.

وأوضح الفاتيكان في بيان أن "الكنيسة تريد عبر ذلك تقديم فرصة ملائمة للتفكير والصلاة وكذلك للقاء والمصالحة" بين قادة جنوب السودان الذين يعلمون من "اجل مستقبل سلام" في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية.

وكان الزعيمان وقعا في ايلول/سبتمبر الماضي في اديس ابابا اتفاق سلام جديدا ينص على تقاسم السلطة ويهدف الى وقف حرب أهلية مستمرة منذ حوالى خمس سنوات واوقعت نحو 380 الف قتيل ودفعت باربعة ملايين شخص الى الفرار من منازلهم.

وستجمع هذه الخلوة خمسة من فريق رئاسة الجمهورية الذي سيتولى قيادة الدولة بدءاً من 12 ايار/مايو طبقاً لاتفاق تقاسم السلطة.

وبالإضافة إلى الرئيس كير، سيكون أربعة من نواب الرئيس الخمسة حاضرين، وهم مشار، جيمس واني ايقا، تابان دينق غاي، وريبيكا نياندنق دي مابيور.

أما نائب الرئيس الخامس شانقسون شانق فسيتغيّب لعدم اعتباره بعد ممثلاً رسمياً عن ائتلاف المعارضة في جنوب السودان الذي يضمّ مجموعات متمردة ولا تزال منقسمة منذ عدة أشهر حول زعامتها.

وستتمثل السلطات الكنسية بالأعضاء الثمانية لمجلس الكنائس في جنوب السودان.

وعبّر البابا فرنسيس عدة مرات عن قلقه إزاء الوضع في جنوب السودان. وكرر في منتصف آذار/مارس التعبير عن رغبته في زيارة هذا البلد كمؤشر على "تشجيعه عملية السلام"، وذلك في ختام لقاء مع كير.

وبحث البابا ورئيس جنوب السودان آنذاك "مسائل تتعلق بتطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخرا الجهات السياسية المختلفة لإيجاد حل نهائي للنزاعات وعودة اللاجئين والنازحين وتنمية البلاد" بحسب بيان صادر عن الفاتيكان.

وكان البابا أعلن مطلع عام 2017 عن رغبته في زيارة جنوب السودان مع أسقف الكنيسة الانغليكانية جاستن ويلبي الذي سيكون حاضراً في هذه الخلوة بعدما شارك في التحضير لها، وفقاً للفاتيكان.

غرق جنوب السودان في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير وهو من الدينكا، مشار نائبه السابق وهو من النوير، بالتخطيط لانقلاب. ومشار المنفي في الخرطوم ينوي العودة إلى جوبا في أيار/مايو في إطار تطبيق اتفاق السلام.

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