رئيس جنوب السودان يعفو عن مشار ومتمردين آخرين
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رئيس جنوب السودان سلفا كير في الخرطوم في 5 اب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسوماً ينصّ على العفو عن متمرّدين في مقدّمهم خصمه رياك مشار، وفق ما نقلت الاذاعة العامة الخميس.
وجاء في المرسوم الذي تلي صباح الخميس عبر إذاعة جوبا أن "الرئيس سلفا كير أصدر مرسوماً رئاسياً (...) يعفو بموجبه عن رياك مشار ومجموعات أخرى حملت السلاح ضد الحكومة منذ 2013. ويدخل هذا المرسوم حيّز التنفيذ في الثامن من آب/أغسطس 2018".
وجدّد كير دعوة قواته الى احترام وقف إطلاق النار الذي وقّع مع مشار في حزيران/يونيو.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة الأحد في الخرطوم بين الحكومة والمتمرّدين يتيح خصوصاً لمشار أن يتولى مجدّداً منصب نائب الرئيس.
واندلعت حرب أهليّة في جنوب السودان نهاية 2013 بعدما اتهم كير مشار بالتخطيط لانقلاب ضدّه. وأسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين.
وستتواصل المفاوضات بين طرفي النزاع برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) حتى توقيع اتفاق سلام نهائي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب